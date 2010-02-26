Господа, необходимо срочно закончить проект.Проект готов на 70%.Проект под туристическую компанию. Необходимо: 1.Доделать сайт (дополнительный заказ будет на оптимизацию) 2.Отредактировать и дописать БД (их две, одна в локале, вторая в инете,между собой ...
Помощь с php переменными
Есть простенький шаблонизатор...
Он переделывает слова из файла языка на код такого вида {text_main} ну и тд...
Вобщем код выглядит вот так:
$file=str_replace('{text_main}',$sph_messages["text_main"],$file);
Каждое слово нужно прописывать в ручную...
Файл языков выглядит вот так:
$sph_messages = Array (
"text_main" => "Главная страница",
"text_news" => "Новости",
Нужно сделать чтобы при добавлении слова в файл языка в этом коде были какието переменые ну или еще чтото. чтобы само подставляло {text_main} и тд. и в файле шаблонитизатора мне ненужно было прописывать это вручную.
Может я не ясно обьяснил тогда прошу писать в ЛС
Сроки и цену в проект.
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