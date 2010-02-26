Помощь с php переменными

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Завершен1 заявка155 просмотров

Есть простенький шаблонизатор...

Он переделывает слова из файла языка на код такого вида {text_main} ну и тд...

Вобщем код выглядит вот так:

$file=str_replace('{text_main}',$sph_messages["text_main"],$file);

Каждое слово нужно прописывать в ручную...

Файл языков выглядит вот так:

$sph_messages = Array (

"text_main" => "Главная страница",

"text_news" => "Новости",

Нужно сделать чтобы при добавлении слова в файл языка в этом коде были какието переменые ну или еще чтото. чтобы само подставляло {text_main} и тд. и в файле шаблонитизатора мне ненужно было прописывать это вручную.

Может я не ясно обьяснил тогда прошу писать в ЛС

Сроки и цену в проект.

PHP
15 лет назад
kiril1989
Кирил 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

MW_Studio
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
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MW_Studio
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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