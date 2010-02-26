Сайт фотоателье - фотопечать

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки279 просмотров

Нужен сайт на подобие этого

http://www.expressphoto.com.ua/

а конкретно интересует раздел

# Загрузка фото

+ ведение новостей по разделам

Регистрация (ФИО, тел. аськаю адресс)

загрузка фото и его принцип как тут http://www.expressphoto.com.ua/?mod=upload&lan...

ведение новостей + прикрепление новости первой.

создание категорий новостей.

в админ-панели поступает заказ проверяем фотки скачиваем ну примерно такой принцип!

хостинг и домен предоставляю

ещё один хороший пример

http://print.fotomag.com.ua/

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15 лет назад
Fllik
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранные исполнители

JoeGarvey
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-2)
15 лет назад
$50
5 дней
Согласен с первым постом, договор был 50$ поднял и оплатил 110 но КОД лажа не кроссбраузерный, скрипт получился дырявым как ситечко.!! При этом всём сообщает мне что он взялся за другой проект и нужно мой закончить за вечер, ка можно браться за другой проект, если мой был не готов!
igorim
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$90
7 дней

Заявки фрилансеров

JoeGarvey
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-2)
15 лет назад
igorim
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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