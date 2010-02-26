Сайт фотоателье - фотопечать

Согласен с первым постом, договор был 50$ поднял и оплатил 110 но КОД лажа не кроссбраузерный, скрипт получился дырявым как ситечко.!! При этом всём сообщает мне что он взялся за другой проект и нужно мой закончить за вечер, ка можно браться за другой проект, если мой был не готов!