Настройка сайта на Joomla

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Закрыт5 заявок208 просмотров

Требуется JOOMLA специалист для настройки сайта

задача -устранить косяки,которые остались после установки ,наладить работу сайта

нужен действительно опытный специалист

Без отзывов прошу не писать

Joomla
15 лет назад
IllusionMGS
Дмитрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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