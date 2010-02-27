Нужен сайт на подобие этого http://www.expressphoto.com.ua/ а конкретно интересует раздел # Загрузка фото + ведение новостей по разделам Регистрация (ФИО, тел. аськаю адресс) загрузка фото ...
Собрать простой сайт на несколько страниц.
Есть готовые решения. Нужно собрать сайт в несколько страниц, прицепить дизайн.
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