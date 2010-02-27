Собрать простой сайт на несколько страниц.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок220 просмотров

Есть готовые решения. Нужно собрать сайт в несколько страниц, прицепить дизайн.

15 лет назад
glukoza
Денис 
52 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
50 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

MrRealistic
Антон 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С Денисом комфортно работать. Доволен сотрудничеством. надеюсь будут еще проекты ;)

Заявки фрилансеров

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Антон 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад

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