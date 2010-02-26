Нужен сайт на подобие этого http://www.expressphoto.com.ua/ а конкретно интересует раздел # Загрузка фото + ведение новостей по разделам Регистрация (ФИО, тел. аськаю адресс) загрузка фото ...
SWF виджет для кросс-доменной ставки
Технологии: Adobe Flash, разработка виджетов, виджеты myspace.
Требования: опыт работы с Adobe Flash - 1 год.
Нужно нарисовать виджет на flash. Оригинал можна найти на http://cart.truthspeakers.net/profile/serge
Виджет должен показывать 3 вкладки (они должны быть запрограммированы через actionscript, чтоб была возможность добавить потом еще) - "Products", "Auction", "Music". Под каждой вкладкой должен быть список из 5 элементов (число тоже регулируется в коде) и одна ссылка "See all" внизу.
Каждый элемент должен быть MovieClip, который запрограммирован через actionscript.
Виджет должен читать JSON из стороны севера (или если надо, можно заменить на XML; но JSON - предпочтительнее).
Пример ответа от сервера, который надо обрабатывать, можна найти здесь - http://cart.truthspeakers.net/product/embed/username/serge
Работа может считаться сделанной, при предъявлении ссылки, где этот виджет будет вставлен на какую-то страницу в myspace.
Адрес, откуда будет браться ответ, должен быть легко изменяем.
По окончанию работы надо предоставить все FLA исходники.
Разработка должна происходить на сервере разработчика.
Срок выполнения - 1 день
Жду ваших предложений.
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