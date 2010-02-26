SWF виджет для кросс-доменной ставки

Технологии: Adobe Flash, разработка виджетов, виджеты myspace.

Требования: опыт работы с Adobe Flash - 1 год.

Нужно нарисовать виджет на flash. Оригинал можна найти на http://cart.truthspeakers.net/profile/serge

Виджет должен показывать 3 вкладки (они должны быть запрограммированы через actionscript, чтоб была возможность добавить потом еще) - "Products", "Auction", "Music". Под каждой вкладкой должен быть список из 5 элементов (число тоже регулируется в коде) и одна ссылка "See all" внизу.

Каждый элемент должен быть MovieClip, который запрограммирован через actionscript.

Виджет должен читать JSON из стороны севера (или если надо, можно заменить на XML; но JSON - предпочтительнее).

Пример ответа от сервера, который надо обрабатывать, можна найти здесь - http://cart.truthspeakers.net/product/embed/username/serge

Работа может считаться сделанной, при предъявлении ссылки, где этот виджет будет вставлен на какую-то страницу в myspace.

Адрес, откуда будет браться ответ, должен быть легко изменяем.

По окончанию работы надо предоставить все FLA исходники.

Разработка должна происходить на сервере разработчика.

Срок выполнения - 1 день

Жду ваших предложений.