Сделать правки в шаблоне Joomla 1.5

$100
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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки166 просмотров

Есть нарезанный шаблон Joomla.

Необходимо сделать правки в шаблоне + добавить каталог предприятий.

Настроить показ банеров.

Из этого

http://shape5.com/demo/city_portal/city_portal15/

сделать что-то подобное на это

www.artdev.com.ua/work/maket.png

Сроки поджимают, дилетантов просьба не беспокоить, мне нужен человек знающий джумлу на 100%.

О цене договоримся.

ася: 738ноль11

скайпе artdevdesign

Joomla
15 лет назад
Xyligan2k
Андрей 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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