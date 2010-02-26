Нужен сайт на подобие этого http://www.expressphoto.com.ua/ а конкретно интересует раздел # Загрузка фото + ведение новостей по разделам Регистрация (ФИО, тел. аськаю адресс) загрузка фото ...
Сделать правки в шаблоне Joomla 1.5
Есть нарезанный шаблон Joomla.
Необходимо сделать правки в шаблоне + добавить каталог предприятий.
Настроить показ банеров.
Из этого
http://shape5.com/demo/city_portal/city_portal15/
сделать что-то подобное на это
www.artdev.com.ua/work/maket.png
Сроки поджимают, дилетантов просьба не беспокоить, мне нужен человек знающий джумлу на 100%.
О цене договоримся.
ася: 738ноль11
скайпе artdevdesign
Заявки фрилансеров
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