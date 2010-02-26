Доделать начатый модуль управления словарем

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка136 просмотров

Пример http://www.finam.ru/dictionary/diclist/

- навигация по буквам и темам

- вываливается список слов

- по клику на слово описание без перезагрузки

- поиск

- загрузка всех слов одним файлом

- редактирование тем

- редактирование слов, ключевых слов, метатегов, ключевиков

- автоматически расставляются метатеги и заголовки страниц

15 лет назад
slimboooyyy
Алексей 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

superkoder
Артём 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$186
10 дней
Заказчик терпелив, вежлив, чётко ставит задачу. Приятно работать.

Заявки фрилансеров

superkoder
Артём 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад