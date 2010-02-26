Вебасист доработка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки117 просмотров

Сделать оформление заказа в один этап, а не в три, на одной странице - адрес, доставка, оплата и кнопка окей.

Жду ваши преложения.

15 лет назад
iamandrey
Андрей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров