Доска, перевели на ДРУПАЛ, надо запустить

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка142 просмотра

Доска объявлений,перевели на друпал , надо расширишь функционал запустить сервисы. Возможно дальнейшая поддержка проекта. http://recomendacia.ru/

работаю только с частниками

/Аська глючит, лучше пишите в скайп Artemy_Gorbunov

Drupal
15 лет назад
rusbroker
Артемий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов

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Нет заявок фрилансеров