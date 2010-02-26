На сайте http://afrodiziak.su/ нужно убрать троян нужна консультация: как изменить везде номер телефона и перенести сайт не новы домен. skype: uliaula icq: 492129663
Доска, перевели на ДРУПАЛ, надо запустить
Доска объявлений,перевели на друпал , надо расширишь функционал запустить сервисы. Возможно дальнейшая поддержка проекта. http://recomendacia.ru/
работаю только с частниками
/Аська глючит, лучше пишите в скайп Artemy_Gorbunov
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