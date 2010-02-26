Поставить/запустить модуль на dle 8.3

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Закрыт2 заявки121 просмотр

Нужно поставить и запустить модуль imager.

Версия не важна. Важно умение настроить модуль на работу.

Тоесть установлена версия 1.0.2 - пробовал запускать - вроде работет, но не правильно.

Задачу я надеюсь поняли. Цены, доступ к админке и фтп в icq2-840-867

DLE
15 лет назад
chylok
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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