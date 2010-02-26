Модуль для ДЛЕ! (поиск\удаление повторов на сайте)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки230 просмотров

Сайт на движке ДЛЕ, большое количество новостей. Нужно навести порядок с повторами и дубликатами новостей.

Задача: нужно создать модуль, который решит эту проблему (будет уведомлять автора на почту о добавленном повторе или не будет "пускать" добавить повтор, или, или...)

Возможно, кто-то уже создавал похожие модули.

Требования: минимальная нагрузка на сервер.

15 лет назад
dancepole
Тарас 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров