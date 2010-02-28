Сайт на движке ДЛЕ, большое количество новостей. Нужно навести порядок с повторами и дубликатами новостей. Задача: нужно создать модуль, который решит эту проблему (будет уведомлять автора на почту о добавленном повторе или не ...
Скрипт на пхп, подключить билинг.
Доброго времени суток.
Нужен человек который сможет подключить билинг к моему скрипту магазина,
вобщем в двух словах есть скрипт по продажи электронноных товаров, видео музыки, вобщем любых файлов
нужен человек который предложит оптимальный забугорный билинг, лучше всего на выбор какие есть забугорные билинги и их преимущества перед другими буржуйскими билингами интерисуют только те билинги которые реально хорошо на западе себя зарекомендовали и работают с русскими вебмастерами, а также взымают нормальный процент за свои услуги, мне нужен самый нормальный билинг из всех.
Жду писем с предложениями и описаниями билингов, вобщем то что вы сможете подключить, выбераю человека который имел ранее дело устанавливать такие билинги.
Отдаю предпочтения билингам вроде нашего вебмани, чтото подобное (но не геморойное) чтобы без всяких пластиковых карт - попроще но рабочее решение.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Сделать оформление заказа в один этап, а не в три, на одной странице - адрес, доставка, оплата и кнопка окей. Жду ваши преложения.Закрыт15 лет назад
Есть php функции: file_get_contents($adr); $res = curl_init($adr); $result = curl_exec($res); curl_close ($res); $adr – это http адрес вида «http://ip:port/directory». Требуется вместо этих функций ...Закрыт15 лет назад
- $1000
С довольно обширным функционалом. Лучше, чтобы у вас был готовый для переделки. Подробности в icq или личке.Веб-программирование19 заявокЗакрыт15 лет назад
Доска объявлений,перевели на друпал , надо расширишь функционал запустить сервисы. Возможно дальнейшая поддержка проекта. http://recomendacia.ru/ работаю только с частниками /Аська глючит, лучше пишите в скайп Artemy_GorbunovВеб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно поставить и запустить модуль imager. Версия не важна. Важно умение настроить модуль на работу. Тоесть установлена версия 1.0.2 - пробовал запускать - вроде работет, но не правильно. Задачу ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Пример http://www.finam.ru/dictionary/diclist/ - навигация по буквам и темам - вываливается список слов - по клику на слово описание без перезагрузки - поиск - загрузка ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $100
Есть нарезанный шаблон Joomla. Необходимо сделать правки в шаблоне + добавить каталог предприятий. Настроить показ банеров. Из этого http://shape5.com/demo/city_portal/city_portal15/ сделать что-то подобное на это www.artdev.com.ua/work/maket.png ...Закрыт15 лет назад
Сабж. один большой магазин, требуется под мои запросы без рейтинга можете не писатьВеб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть форум vbulliten необходимо складывать в таблицу все последние сообщения. Есть скрипт который выбирает все необходимые данные. http://forexsystems.ru/realtime.php (скрипт в прикрепе) Нужно его модернизировать до такого вида что бы он делал ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад