Скрипт на пхп, подключить билинг.

Доброго времени суток.

Нужен человек который сможет подключить билинг к моему скрипту магазина,

вобщем в двух словах есть скрипт по продажи электронноных товаров, видео музыки, вобщем любых файлов

нужен человек который предложит оптимальный забугорный билинг, лучше всего на выбор какие есть забугорные билинги и их преимущества перед другими буржуйскими билингами интерисуют только те билинги которые реально хорошо на западе себя зарекомендовали и работают с русскими вебмастерами, а также взымают нормальный процент за свои услуги, мне нужен самый нормальный билинг из всех.

Жду писем с предложениями и описаниями билингов, вобщем то что вы сможете подключить, выбераю человека который имел ранее дело устанавливать такие билинги.

Отдаю предпочтения билингам вроде нашего вебмани, чтото подобное (но не геморойное) чтобы без всяких пластиковых карт - попроще но рабочее решение.