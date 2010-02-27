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Генератор форматированного .doc файла
Outline Formatter
Программка для оформления пунктов плана в соответствии с определенными правилами форматирования (на данный момент – MLA).
Язык программирования – PHP + JavaScript (AJAX)
Юзеру предлагается выбрать Citation Style из дроп дайн меню. Citation Style определяет нужный шаблон документа и форматирования разделов (в данный момент один, но нужно предусмотреть возможность добавления других шаблонов)
После выбора стиля форматирования появляются поля для заполнения – Thesis Statement и Point I.
На все поля Point – ограничение по количеству слов – 150 (индикатор должен показывать оставшееся количество слов доступных для заполнения), на Thesis Statement – ограничение – 250 слов. В случае, если лимит по количеству символов был превышен – текст обрывается.
При этом Thesis Statement – можно удалить нажав кнопку вверху окошка, после чего он исчезает, а на его месте должна появится кнопка "Add Thesis Statement", которая снова отобразит форму ввода.
Point I, как и все последующие подпункты плана имеют кнопки для добавления последующих пунктов плана.
Кнопка Add Point – добавляет пункт этого же уровня
Кнопка Add Subpoint – добавляет пункт на уровень ниже
Так же на пунктах плана есть кнопка удаления (кроме Point I - его удалить нельзя). Эта кнопка отменяет данный подпункт, после чего он исчезает). В случае, если есть зависимые подпункты – программа переспрашивает: "Are you sure you want to remove this and dependent points?", после чего - в случае положительно ответа удаляет все пункты начиная с данного.
В конце страницы находится кнопка Finish
После нажатия на кнопку Finish, загружается правильно оформленный план исходя из критериев изложенных выше ( см приложение Sample). На этой странице есть опции скачать его в вордовом документе "Download MS Word .doc" и вернуться для редактирования на предыдущую страницу "Return to Edit".
Формат получаемого файла - Microsoft Word 97/2000/XP
Описание стиля форматирования страницы см. здесь http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/
Пример форматирования можно посмотреть в файле Sample.
Стандарты следующие:
- Шрифт 12 Times New Roman
- Отступ – 2,54 см со всех сторон
- В колонтитулах пишется фамилия автора работы, а также номер страницы – i
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