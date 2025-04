Генератор форматированного .doc файла

Outline Formatter

Программка для оформления пунктов плана в соответствии с определенными правилами форматирования (на данный момент – MLA).

Язык программирования – PHP + JavaScript (AJAX)

Юзеру предлагается выбрать Citation Style из дроп дайн меню. Citation Style определяет нужный шаблон документа и форматирования разделов (в данный момент один, но нужно предусмотреть возможность добавления других шаблонов)

После выбора стиля форматирования появляются поля для заполнения – Thesis Statement и Point I.

На все поля Point – ограничение по количеству слов – 150 (индикатор должен показывать оставшееся количество слов доступных для заполнения), на Thesis Statement – ограничение – 250 слов. В случае, если лимит по количеству символов был превышен – текст обрывается.

При этом Thesis Statement – можно удалить нажав кнопку вверху окошка, после чего он исчезает, а на его месте должна появится кнопка "Add Thesis Statement", которая снова отобразит форму ввода.

Point I, как и все последующие подпункты плана имеют кнопки для добавления последующих пунктов плана.

Кнопка Add Point – добавляет пункт этого же уровня

Кнопка Add Subpoint – добавляет пункт на уровень ниже

Так же на пунктах плана есть кнопка удаления (кроме Point I - его удалить нельзя). Эта кнопка отменяет данный подпункт, после чего он исчезает). В случае, если есть зависимые подпункты – программа переспрашивает: "Are you sure you want to remove this and dependent points?", после чего - в случае положительно ответа удаляет все пункты начиная с данного.

В конце страницы находится кнопка Finish

После нажатия на кнопку Finish, загружается правильно оформленный план исходя из критериев изложенных выше ( см приложение Sample). На этой странице есть опции скачать его в вордовом документе "Download MS Word .doc" и вернуться для редактирования на предыдущую страницу "Return to Edit".

Формат получаемого файла - Microsoft Word 97/2000/XP

Описание стиля форматирования страницы см. здесь http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/

Пример форматирования можно посмотреть в файле Sample.

Стандарты следующие:

- Шрифт 12 Times New Roman

- Отступ – 2,54 см со всех сторон

- В колонтитулах пишется фамилия автора работы, а также номер страницы – i