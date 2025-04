Исправить ошибки на сайте

Есть магазин на modx www.ataka54.ru. После сдачи проекта исполниетелем остались ошбки. Необходимо исправить. В первую очередь:

1.Не добавляются комментарии

2. Часто появляется ошибка

« MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:

« `` is not numeric and may not be passed to makeUrl() »

Parser timing

MySQL: 9.1245 s (997 Requests)

PHP: 2.4580 s

Total: 11.5825 s

3. Необходимо переделать блок вывода новостей.

Возможно еще что-то вылезет