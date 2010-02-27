Дизайн для флеш-плеера

Есть плеер - http://www.tyumenshop.ru/humanatlas1/

Нужно, основывась на этом дизайне этого плеера, сделать дизайн примерно такой как в макете, который в приложении.

Необходимо создать все элементы этого плеера, в том чесле и те, которые появляются при нажатии или наведении курсора на тот или иной объект.

Цвета, заливки и градиенты использовать такие же как и цветовая палитра сайта - www.budzdorov72.ru

Вместо синих оттенков, которые в оригинале, думаю можно использовать #1a6e7d

От вас - творческий подход к работе, можете предложить своё видение этого макета, свои цвета и формы.

Готовый макет предложить в .psd файле.