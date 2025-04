Доработка магазина

Сделали магазин на modx www.ataka54.ru, но осталось достаточно много ошибок. Требуется исправить.

1. Не работают комментарии.

2. Не догружаются в ИЕ страницы

3. Часто возникает ошибка вида

MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:

« `` is not numeric and may not be passed to makeUrl() »

4. Требуется переделать вывод новостей

Parser timing

MySQL: 9.1245 s (997 Requests)

PHP: 2.4580 s

Total: 11.5825 s

Возможно что-то еще всплывет.