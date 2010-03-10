Доработка магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка262 просмотра

Сделали магазин на modx www.ataka54.ru, но осталось достаточно много ошибок. Требуется исправить.

1. Не работают комментарии.

2. Не догружаются в ИЕ страницы

3. Часто возникает ошибка вида

MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:

« `` is not numeric and may not be passed to makeUrl() »

4. Требуется переделать вывод новостей

Parser timing

MySQL: 9.1245 s (997 Requests)

PHP: 2.4580 s

Total: 11.5825 s

Возможно что-то еще всплывет.

MODXMySQLPHP
15 лет назад
krt
64 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

FastJoe
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$50
2 дня
Сделано все быстро и профессионально. Серьезный и адекватный человек. Спасибо. Рекомендую.
Только положительные впечатления от сотрудничества. Нормальное описание задачи, предоставление всех необходимых данных, доверие и оплата в полном объеме сразу после сдачи работы.

Заявки фрилансеров

FastJoe
41 год
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Был
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