Сайт на движке ДЛЕ, большое количество новостей. Нужно навести порядок с повторами и дубликатами новостей. Задача: нужно создать модуль, который решит эту проблему (будет уведомлять автора на почту о добавленном повторе или не ...
Доработка магазина
Сделали магазин на modx www.ataka54.ru, но осталось достаточно много ошибок. Требуется исправить.
1. Не работают комментарии.
2. Не догружаются в ИЕ страницы
3. Часто возникает ошибка вида
MODx Parse Error »
MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:
« `` is not numeric and may not be passed to makeUrl() »
4. Требуется переделать вывод новостей
Parser timing
MySQL: 9.1245 s (997 Requests)
PHP: 2.4580 s
Total: 11.5825 s
Возможно что-то еще всплывет.
Выбранный исполнитель
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