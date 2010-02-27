Есть плеер - http://www.tyumenshop.ru/humanatlas1/ Нужно, основывась на этом дизайне этого плеера, сделать дизайн примерно такой как в макете, который в приложении. Необходимо создать все элементы этого плеера, в том чесле и те, которые ...
Нужно написать 2 модуля к скрипту vkaragande
Нужно дописать два модуля для каталога товаров, работающего на скрипте vkaragande.info.
ТЗ в приложенном файле.
Жду Ваши предложения по срокам и стоимости.
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