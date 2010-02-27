Нужно написать 2 модуля к скрипту vkaragande

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Нужно дописать два модуля для каталога товаров, работающего на скрипте vkaragande.info.

ТЗ в приложенном файле.

Жду Ваши предложения по срокам и стоимости.

15 лет назад
alexneva
50 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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