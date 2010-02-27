Требуется wiki-сайт (наверное на mediawiki). Доступ на чтение и запись только для регистрируемых администратором пользователей. Возможность закачки файлов. Максимальный общий объем файлов - 2 Гб. Очень желательно вместе с хостингом. ...
Flash игра дурак
Требуется разработать онлайн игру в дурака со ставками, зрителями
копия http://playset.ru/. Можно взять оттуда и переделать если так проще будет.
+ небольшой пример взаимодействия с php
Пишите ваши предложения:
Со сроками и ценами.
Заявки фрилансеров
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