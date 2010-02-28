Настройка скрипта блога

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Завершен2 заявки158 просмотров

Требуется настройка скрипта блога. В данном случае настройка самого скрипта и оформления (шаблон оформления есть). Интересуют сроки и стоимость

15 лет назад
allmoskow
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

zetaap
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена идеально и раньше обозначенного срока! Рекомендую исполнителя!
Приятно было работать, чётко поставленная задача + моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

zetaap
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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