Random текст

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Завершен9 заявок199 просмотров

Нужно осуществить вывод случайного текста в сайтбаре wordpress

Пример того как нужно сделать (т.е. сайт где это уже организовано) покажу при переписке, пишите стоимость в ЛС

WordPress
15 лет назад
maxum
35 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

butuzov
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Работа сделана оперативно и профессионально, рекомендую.
Все прекрасно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

butuzov
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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