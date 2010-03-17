Модуль для DLE. Вывод ссылок на сайте.

В общем нужно сделать модуль похожий на этот - http://www.letmewatchthis.com/watch-27335-A-Closed-Book

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