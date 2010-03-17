Доработать скрипты на javascript, jquery. На данный момент 2 скрипта. Если все будет удачно, надеюсь на дальнейшее взаимодействие, так как подобные задачи возникают часто.
Модуль для DLE. Вывод ссылок на сайте.
В общем нужно сделать модуль похожий на этот - http://www.letmewatchthis.com/watch-27335-A-Closed-Book
При добавлении ссылки она отправляется на модерацию, после проверки публикуется на сайте. Форму добавления ссылки можно сделать на этой же странице(под самим модулем) Добавлять ссылки могут только зарегистрированные пользователи. Рейтинг не обязателен.
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