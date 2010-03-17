Модуль для DLE. Вывод ссылок на сайте.

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Завершен2 заявки184 просмотра

В общем нужно сделать модуль похожий на этот - http://www.letmewatchthis.com/watch-27335-A-Closed-Book

При добавлении ссылки она отправляется на модерацию, после проверки публикуется на сайте. Форму добавления ссылки можно сделать на этой же странице(под самим модулем) Добавлять ссылки могут только зарегистрированные пользователи. Рейтинг не обязателен.

DLE
15 лет назад
Vatan
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Va5il
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Специалист высокого класса! Все работы и модули касающиеся DLE - будут выполнены на высоком уровне и точно в срок. Василий отлично справляется с работой, может создать дополнительные возможности. Сразу все понимает и тут же предлагает решение. Он отличный специалист!
Замечательный заказчик. Сделал 50% предоплату, хотя я этого и не требую. После сдачи работы, перевел вторую часть оплаты незамедлительно. Приятно работать с такими людьми. Итог: +10 с надеждой на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Va5il
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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