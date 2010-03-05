Что нужно: 1. До: прогон тестов и анализ текущего состояния, перечень проблем, узких мест (с указанием скоростей "как-есть-сейчас"/"как-должно-быть") с указанием приоритетности, способов и сроков их решения 2. Оптимизация 3. После: отчет о ...
Программинг сайта (натянуть диз на СМS)
Добрый день.
Есть дизайн и ТЗ. Необходимо согласно ТЗ натянуть диз на CMS.
Очень прошу внимательно читать ТЗ и трезво оценивать свои возможности.
Прошу ЧЕТКО указывать сроки и стоимость реализации. Предложения скрыты. Аську не спамить.
Работаю по следующей схеме:
Вы реализуете всесь проект на своём хостинге я перевожу 50% оплаты. Затем Вы всё настраиваете на моём хостинге и получаете остальные 50%. Оплата - предпочтительно ВТБ24 (через телебанк) или ЯД. Можно нал в Москве.
Если есть вопросы пишите только в личку.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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