Программинг сайта (натянуть диз на СМS)

Добрый день.

Есть дизайн и ТЗ. Необходимо согласно ТЗ натянуть диз на CMS.

Очень прошу внимательно читать ТЗ и трезво оценивать свои возможности.

Прошу ЧЕТКО указывать сроки и стоимость реализации. Предложения скрыты. Аську не спамить.

Работаю по следующей схеме:

Вы реализуете всесь проект на своём хостинге я перевожу 50% оплаты. Затем Вы всё настраиваете на моём хостинге и получаете остальные 50%. Оплата - предпочтительно ВТБ24 (через телебанк) или ЯД. Можно нал в Москве.

Если есть вопросы пишите только в личку.

Спасибо.