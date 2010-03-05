Программинг сайта (натянуть диз на СМS)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок196 просмотров

Добрый день.

Есть дизайн и ТЗ. Необходимо согласно ТЗ натянуть диз на CMS.

Очень прошу внимательно читать ТЗ и трезво оценивать свои возможности.

Прошу ЧЕТКО указывать сроки и стоимость реализации. Предложения скрыты. Аську не спамить.

Работаю по следующей схеме:

Вы реализуете всесь проект на своём хостинге я перевожу 50% оплаты. Затем Вы всё настраиваете на моём хостинге и получаете остальные 50%. Оплата - предпочтительно ВТБ24 (через телебанк) или ЯД. Можно нал в Москве.

Если есть вопросы пишите только в личку.

Спасибо.

15 лет назад
vizufon
42 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$380
3 дня
Спасибо Максиму за довольно быструю реализацию проекта. Учел все мои пожелания. Постоянно на связи, никуда не пропадал :) Буду и дальше работать с ним по этому и другим проектам!
Спасибо большое, Дмитрий, за сотрудничество. Всем остался доволен. Было приятно не только работать, но и пообщаться. В будущем будем рады с Вами сотрудничать.

Заявки фрилансеров

maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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