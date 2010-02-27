Скрипт проверки доменов

Есть список освобождающихся доменов на каждый день, доменов от 50к до 90к.

Нужен скрипт, который бы проверял домены gTLD:

- По вебархиву или еще как-то когда был создан домен

- На наличие PR (если реально такое проверять при таком кол-ве)

- Количество обратных ссылок по Yahoo.

- Наличие в каталоге ДМОЗ.

- Индексация в Яндексе.

Подробности обсудим. ;)