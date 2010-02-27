Что нужно: 1. До: прогон тестов и анализ текущего состояния, перечень проблем, узких мест (с указанием скоростей "как-есть-сейчас"/"как-должно-быть") с указанием приоритетности, способов и сроков их решения 2. Оптимизация 3. После: отчет о ...
Скрипт проверки доменов
Есть список освобождающихся доменов на каждый день, доменов от 50к до 90к.
Нужен скрипт, который бы проверял домены gTLD:
- По вебархиву или еще как-то когда был создан домен
- На наличие PR (если реально такое проверять при таком кол-ве)
- Количество обратных ссылок по Yahoo.
- Наличие в каталоге ДМОЗ.
- Индексация в Яндексе.
Подробности обсудим. ;)
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