Нужно собрать базу ключевых слов по тематикам

По сути, нужна база данных MySQL в формате

ключевое слово, тематика.

Соответственно, одно ключевое слово может принадлежать нескольким тематикам.

В качестве основы можно использовать Семантическое Зеркало Ашманова или Скрипт определения тематики от Линкфидатора. Ну или если есть какие-либо другие идеи, можно их реализовать.

База должна охватывать довольно большое количество тематик, будет использоваться в скриптах автоматизации

СЕО.

Также нужна база стоп-слов, которые не относятся ни к одной из тематик.