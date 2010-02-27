Доработка PHP+Flash модуля Подробности icq 939314
Нужно собрать базу ключевых слов по тематикам
По сути, нужна база данных MySQL в формате
ключевое слово, тематика.
Соответственно, одно ключевое слово может принадлежать нескольким тематикам.
В качестве основы можно использовать Семантическое Зеркало Ашманова или Скрипт определения тематики от Линкфидатора. Ну или если есть какие-либо другие идеи, можно их реализовать.
База должна охватывать довольно большое количество тематик, будет использоваться в скриптах автоматизации
СЕО.
Также нужна база стоп-слов, которые не относятся ни к одной из тематик.
Выбранный исполнитель
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