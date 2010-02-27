Нужно собрать базу ключевых слов по тематикам

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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По сути, нужна база данных MySQL в формате

ключевое слово, тематика.

Соответственно, одно ключевое слово может принадлежать нескольким тематикам.

В качестве основы можно использовать Семантическое Зеркало Ашманова или Скрипт определения тематики от Линкфидатора. Ну или если есть какие-либо другие идеи, можно их реализовать.

База должна охватывать довольно большое количество тематик, будет использоваться в скриптах автоматизации

СЕО.

Также нужна база стоп-слов, которые не относятся ни к одной из тематик.

MySQL
15 лет назад
gandalf80
Вениамин 
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apm
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apm
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15 лет назад