Выгрузить xml с сайта на битрикс

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Закрыт2 заявки133 просмотра

Очень срочно, в течение 1 часа выгрузить с сайта в корневой каталог xml файл.

Вручную.

Все необходимые пароли предоставим.

15 лет назад
alpinabook
Светлана 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров