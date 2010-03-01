Серверный парсер Google

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок222 просмотра

Нужен парсер выдачи google.com. PHP, при необходимости MySQL.

Требования:

-Работа со списком запросов из TXT файла

-Работа со списком HTTP/SOCKS прокси

-Сохранение результатов парсинга в текстовый файл

-Ручной ввод каптчи при необходимости

-Желательна многопоточность.

Вы пишите скрипт, проверяем его работоспособность на вашем сервере, затем я оплачиваю работу.

Приветствуются люди с готовыми решениями.

MySQLPHP
15 лет назад
Muhomor
Денис 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

Serega20
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$50
2 дня
Сергей отлично справился с заданием. Выполнил все быстро, качественно, в соответствии с заявленными требованиями к скрипту. Рекомендую :)
Хороший заказчик! Четкое задание, никаких заморочек. При общении понятно, что человек профессионал. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Serega20
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад