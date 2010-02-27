Нужно составить запрос в Virtuemart

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В общем штука такая. В browse_x.php есть место где выводится переменная $product_price.

Она состоит из цены и валюты.

И если производить над переменной математические действия то она превращается в 0.

В общем надо сделать так чтобы цена товара рядом с его реальной ценой была в 2 раза больше.

echo $product_price; #выводит цену товара

echo $product_price*2; #выводит 0

15 лет назад
rusrpg
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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