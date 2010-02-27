Грабер Эмоций с сайтов с картинками. Под веселыми картинками юзеры оставляют каменты. Эти каменты прикручиваем к своим картинкам в любом месте и на любом моем проекте в любой последовательности от любого фейкового ...
Нужно составить запрос в Virtuemart
В общем штука такая. В browse_x.php есть место где выводится переменная $product_price.
Она состоит из цены и валюты.
И если производить над переменной математические действия то она превращается в 0.
В общем надо сделать так чтобы цена товара рядом с его реальной ценой была в 2 раза больше.
echo $product_price; #выводит цену товара
echo $product_price*2; #выводит 0
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