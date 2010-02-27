Имеется форум ipb 2.3.6, постов - 27 тыс, пользователей - 9 тыс Установлена галерея IP.Gallery 2.2.4 Галерея встала некорректно и работает коряво. Почему-то не меняются скины форума (при смене скина выдает белое ...
Простой скрипт продажи пин кодов.
Решение найдено на готовом скрипте.. всем спасбо,сорри,если отвелек ваше внимание.
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