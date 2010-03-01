Задача для опытного специалиста по IPB

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки200 просмотров

Имеется форум ipb 2.3.6, постов - 27 тыс, пользователей - 9 тыс

Установлена галерея IP.Gallery 2.2.4

Галерея встала некорректно и работает коряво.

Почему-то не меняются скины форума (при смене скина выдает белое поле)

Задача: определить причину багов, почистить базу данных от ненужных таблиц оставшихся от прошлых установок, нормально установить и настроить IP.Gallery, установить компонент ttVideo (видеогалерея).

15 лет назад
JohnF
50 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Lana
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
48 отзывов(-2)
15 лет назад
$20
2 дня
Все отлично, работа выполнена прекрасно. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Lana
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
48 отзывов(-2)
15 лет назад