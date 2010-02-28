Сделать ( переделать сайт )

Здравствуйте, сколько будет стоить создать 3 сайта, пожалуйста точные цены которые не будут изменены.Аналоги heroeswmz.tk bestgames.tk web-ip.ru со всеми внутренними функциями(детальное описание функций есть на сайтах), единой валютой и дизайном в точ -точ всё как ...