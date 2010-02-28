Здравствуйте, сколько будет стоить создать 3 сайта, пожалуйста точные цены которые не будут изменены.Аналоги heroeswmz.tk bestgames.tk web-ip.ru со всеми внутренними функциями(детальное описание функций есть на сайтах), единой валютой и дизайном в точ -точ всё как ...
Сделать ( переделать сайт )
Дизайн сайта готов. Необходимо :
1. Сделать блочную верстку в HTML
2. Сделать CMS
3. Сделать размещение новостей с разных RSS источников ( RSS - свои, граббер не нужен)
4. Сделать на некоторых разделах сайта общую базу данных ( Содержимое страниц будет общим для нескольких сайтов)
5. Со старого сайта сделать 301 редирект некоторых разделов на этот сайт
6. Перенести со старого сайта все коды скриптов, сделать карту сайта и т.д.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5000Веб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен опытный программист для написания скрипта создания аватаров с многочисленными функциями. Должно быть склеивание фотографий, накладывание текста, изменения размера, обрезания углов и много различных эффектов. В дальнейшем буду ещё обращаться для дописывания скрипта (добавления эффектов)Завершен15 лет назад
- $250
Добрый день. Нужно сделать интернет магазин. Дизайн есть. Нужно будет сделать вёрстку и программинг. Просьба, писать только лицу, который будет делать проект, а не команде, и только профессионалам. Новички ...Завершен15 лет назад
Необходим человек хорошо* разбирающийся в дле Задание: Необходимо будет создать отдельную страницу для каждого раздела со своим текстом мета-тегам и и всем остальным... кто может сделать?пишите в личку...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Для проекта http://www.geometry-moscow.ru/ Нужно обеспечить навигацию по проекту браузерными клавишами BACK и FORWARD. Нужен рабочий прототип js + flash , исходники и консультация. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $20
Решение найдено на готовом скрипте.. всем спасбо,сорри,если отвелек ваше внимание.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Имеется форум ipb 2.3.6, постов - 27 тыс, пользователей - 9 тыс Установлена галерея IP.Gallery 2.2.4 Галерея встала некорректно и работает коряво. Почему-то не меняются скины форума (при смене скина выдает белое ...Завершен15 лет назад
В общем штука такая. В browse_x.php есть место где выводится переменная $product_price. Она состоит из цены и валюты. И если производить над переменной математические действия то она превращается в 0. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Грабер Эмоций с сайтов с картинками. Под веселыми картинками юзеры оставляют каменты. Эти каменты прикручиваем к своим картинкам в любом месте и на любом моем проекте в любой последовательности от любого фейкового ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $15
Есть набор статей в html формате, раскиданные по каталогам Надо импортировать их в CMS, c сохранением каталогов в виде категорий CMS выбирается исполнителем с условием возможного подключения кода SAPE ссылки + контекст готовым ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад