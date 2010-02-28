Сделать ( переделать сайт )

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок320 просмотров

Дизайн сайта готов. Необходимо :

1. Сделать блочную верстку в HTML

2. Сделать CMS

3. Сделать размещение новостей с разных RSS источников ( RSS - свои, граббер не нужен)

4. Сделать на некоторых разделах сайта общую базу данных ( Содержимое страниц будет общим для нескольких сайтов)

5. Со старого сайта сделать 301 редирект некоторых разделов на этот сайт

6. Перенести со старого сайта все коды скриптов, сделать карту сайта и т.д.

HTML
15 лет назад
sam77
61 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров