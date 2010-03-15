Интернет магазин

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок365 просмотров

Добрый день.

Нужно сделать интернет магазин. Дизайн есть. Нужно будет сделать вёрстку и программинг.

Просьба, писать только лицу, который будет делать проект, а не команде, и только профессионалам. Новички вы уже обноглели просто, слов нет!!!!!!

Работаем по такой схеме:

- выбираю вас исполнителем

- делаете на своем сервере

- оплата 50 %

- устанавливаете у нас

- остальная оплата

Внизу прикреплнный эскиз

15 лет назад
oskar
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Alwake
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
29 отзывов(-5)
15 лет назад
$200
5 дней
Хоть один программист справился с этим проектом. Спасибо!
Было приятно работать. Спасибо за четкое и понятное задание, а также своевременную оплату.

Заявки фрилансеров

Alwake
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
29 отзывов(-5)
15 лет назад