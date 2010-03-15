Добрый день.

Нужно сделать интернет магазин. Дизайн есть. Нужно будет сделать вёрстку и программинг.

Просьба, писать только лицу, который будет делать проект, а не команде, и только профессионалам. Новички вы уже обноглели просто, слов нет!!!!!!

Работаем по такой схеме:

- выбираю вас исполнителем

- делаете на своем сервере

- оплата 50 %

- устанавливаете у нас

- остальная оплата

Внизу прикреплнный эскиз