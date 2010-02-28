Flash + JS: JS, блокирующий кнопки браузера и.

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Закрыт1 заявка167 просмотров

Для проекта http://www.geometry-moscow.ru/

Нужно обеспечить

навигацию по проекту браузерными клавишами BACK и FORWARD.

Нужен рабочий прототип js + flash , исходники и консультация.

Обязательное требование к исполнителю: знать и js и flash

JavaScript
15 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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