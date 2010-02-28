Создать отдельную страницу для каждого раздела

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки142 просмотра

Необходим человек хорошо* разбирающийся в дле

Задание: Необходимо будет создать отдельную страницу для каждого раздела со своим текстом мета-тегам и и всем остальным... кто может сделать?пишите в личку...

15 лет назад
Kornel2010
Олег 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров