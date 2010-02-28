Здравствуйте, сколько будет стоить создать 3 сайта, пожалуйста точные цены которые не будут изменены.Аналоги heroeswmz.tk bestgames.tk web-ip.ru со всеми внутренними функциями(детальное описание функций есть на сайтах), единой валютой и дизайном в точ -точ всё как ...
Создать отдельную страницу для каждого раздела
Необходим человек хорошо* разбирающийся в дле
Задание: Необходимо будет создать отдельную страницу для каждого раздела со своим текстом мета-тегам и и всем остальным... кто может сделать?пишите в личку...
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5000Веб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Решение найдено на готовом скрипте.. всем спасбо,сорри,если отвелек ваше внимание.Закрыт15 лет назад
Имеется форум ipb 2.3.6, постов - 27 тыс, пользователей - 9 тыс Установлена галерея IP.Gallery 2.2.4 Галерея встала некорректно и работает коряво. Почему-то не меняются скины форума (при смене скина выдает белое ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
В общем штука такая. В browse_x.php есть место где выводится переменная $product_price. Она состоит из цены и валюты. И если производить над переменной математические действия то она превращается в 0. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Грабер Эмоций с сайтов с картинками. Под веселыми картинками юзеры оставляют каменты. Эти каменты прикручиваем к своим картинкам в любом месте и на любом моем проекте в любой последовательности от любого фейкового ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $180
Приветствую! Разработаны макеты для интернет-магазина на основе стандартной структуры дефолтных шаблонов shopcms Требуется их интеграция на развернутый движок и небольшая доработка по аксессуарам к товарам в корзине. В ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $15
Есть набор статей в html формате, раскиданные по каталогам Надо импортировать их в CMS, c сохранением каталогов в виде категорий CMS выбирается исполнителем с условием возможного подключения кода SAPE ссылки + контекст готовым ...Закрыт15 лет назад
По сути, нужна база данных MySQL в формате ключевое слово, тематика. Соответственно, одно ключевое слово может принадлежать нескольким тематикам. В качестве основы можно использовать Семантическое Зеркало Ашманова или Скрипт ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $200
Доработка PHP+Flash модуля Подробности icq 939314Закрыт15 лет назад
Доработка модуля Joomla, связь с VirtueMartВеб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад