Скрипт создания аватаров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка207 просмотров

Нужен опытный программист для написания скрипта создания аватаров с многочисленными функциями. Должно быть склеивание фотографий, накладывание текста, изменения размера, обрезания углов и много различных эффектов. В дальнейшем буду ещё обращаться для дописывания скрипта (добавления эффектов)

15 лет назад
Lyapish
32 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

NSx09
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$100
10 дней
Написал скрипт, большое спасибо, управился в срок, сделал всё что я просил =)
Адекватный заказчик, четко формулирующий требования к работе. С оплатой никаких проблем - все быстро и четко. Спасибо за приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

NSx09
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад