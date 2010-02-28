Доработать тему WP, сделать сайдбар управляемым

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок183 просмотра

Необходимо доработать сайдбар в ворпресе, чтоб он мог управляться виджетами из админки, тем кто знаком с этим пишите в проект срок и стоимость

WordPress
15 лет назад
Xopca
Егор 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

martyno
Гость 
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$5
2 дня

Заявки фрилансеров

martyno
Гость 
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад