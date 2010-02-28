Здравствуйте, сколько будет стоить создать 3 сайта, пожалуйста точные цены которые не будут изменены.Аналоги heroeswmz.tk bestgames.tk web-ip.ru со всеми внутренними функциями(детальное описание функций есть на сайтах), единой валютой и дизайном в точ -точ всё как ...
Установить и настроить DLE, подогнать модули
Необходим человек очень хорошо разбирающийся в ДЛЕ и его модах.
Цель работы:
установить и настроить сам двиг
доработать несколько модов под сайт
_ttp://dle-news.ru/modules/672-modul-ot-smscoin-modul-oplaty-dlya-perexoda-v.html
_ttp://dle-news.ru/modules/241-v.i.p-serials-1.5.html
настроить сайт под занесение контента на нескольких языках
создать несколько групп пользователей (для работы с модулями выше)
возможно придется дописать модуль по оплате для кредиток, или найти готовый
Оставляйте заявки в проект, пишите ссылки на Ваши сайты на ДЛЕ и описание того что сделано.
Четкого тз нет, его нужно будет вместе додумать исходя из Вашего опыта и моих потребностей от сайта
Выбранный исполнитель
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