Установить и настроить DLE, подогнать модули

Необходим человек очень хорошо разбирающийся в ДЛЕ и его модах.

Цель работы:

установить и настроить сам двиг

доработать несколько модов под сайт

_ttp://dle-news.ru/modules/672-modul-ot-smscoin-modul-oplaty-dlya-perexoda-v.html

_ttp://dle-news.ru/modules/241-v.i.p-serials-1.5.html

настроить сайт под занесение контента на нескольких языках

создать несколько групп пользователей (для работы с модулями выше)

возможно придется дописать модуль по оплате для кредиток, или найти готовый

Оставляйте заявки в проект, пишите ссылки на Ваши сайты на ДЛЕ и описание того что сделано.

Четкого тз нет, его нужно будет вместе додумать исходя из Вашего опыта и моих потребностей от сайта