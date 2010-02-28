Доработать форму смс-оплаты (php+ajax)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки141 просмотр

Работы на час, доработать форму смс-оплаты (php+ajax) - создать форму, настроить кодировку, вбить номера и префиксы.

AJAXPHP
15 лет назад
scraggy
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Mad_Zee
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Хороший исполнитель, всё быстро и чётко, рекомендую всем!
Хороший заказчик. Четко поставленная задача, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Mad_Zee
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад