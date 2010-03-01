Интегрировать смс оплату в скрипт теста

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок172 просмотра

Требуется прикрутить смс оплату smscoin к скрипту теста (1 файл), желательно добавить оповещение мне на e-mail о том, что посетитель прошел тест (+5 usd).

15 лет назад
rinagu
40 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Matskoff-Lion
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$20
1 день
Алексей все сделал очень быстро (за вечер) и качественно, буду продолжать сотрудничество.
Техзадание было поставлено очень четко, ответы поступали очень быстро! Рекомендую Екатерину как прекрасного заказчика! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Matskoff-Lion
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
15 лет назад