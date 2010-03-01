1.Изменить код гугл аналитика встроенный в cms web-assyst, на представленный мною. 2.Прописать гугл аналитик выше других счетчиков.
Интегрировать смс оплату в скрипт теста
Требуется прикрутить смс оплату smscoin к скрипту теста (1 файл), желательно добавить оповещение мне на e-mail о том, что посетитель прошел тест (+5 usd).
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