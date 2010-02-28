Файлообменник - webморда+панель управления

Доброго времени суток леди и джентльмены!

Хотелось бы узнать, сколько будет стоить создание проекта "ФАЙЛООБМЕННИКА" на подобии "http://filehoster.ru/", ну или "Рапиды", или "Депозита" и т.д. Вам виднее. Главное чтоб это было удобное использование сервиса.

Вообще, я планирую сделать обменник для простых пользователей, чтоб не качать с них денег, а для общего пользования. Просто сам уже намучился с этими обменниками. И все же должно быть присутствие VIPa, для пользователей, для которых не устраивает скорость 100 Мб/с, а хотят пользоваться на скоростях от 100 до 1000 Мб/с.

Возможно у Вас уже есть готовые решения?! Обсудим, купим.

Вопрос на засыпку: возможно ли сделать ресурс на JOOMLA.

По бюджету: Ваша цена, за Ваш труд.

С глубоким уважением к вам программисты,

С.П.