Техническая поддержка и доработка сайта

Ежемесячная поддержка сайта на длительной основе.

Корпоративный сайт, сделан коряво). При заинтересованности больше инф. дам.

В мес.возможен приблизтельно след. объем работ:

1. Разработать/прикрутить программный модуль по типу:

Фильтр по монетам по разным категориям (золото, серебро, изготовитель, цена) с возможности редактирования позиций, возможность "заказать монетку" (отправить сообщение, куда автоматом подставится артикул монеты).

2. До 10 мелких правок:

(изменить имейл в форме отправки сообщений, доработать калькулятор (или разработать заново - как удобней).

3. Добавить баннер на главной (где это не предусмотренно админкой)

4. Создать заявку (да 5ти полей)

5. Создать банер (джипег картинку, имиджи и текст, как правило есть готовые)

6. Добавить контент

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Можно брать как только программную часть, так и весь комплек поддержки с контентом, присылайте предложения.

Сотрудничество на длительной основе, оплата ежемесячно или поетапно.

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По всем вопросам, просьба контактировать с Еленой, айсикью: 380746490