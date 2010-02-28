Нужна инструкция по переносу базы данных с Shopcms 3.0 RC2 на shopcms 3.1. Тоесть какие поля изменить, удалить или добавить. Саму базу для перестройки предоставить не могу поэтому нужны инструкции.
Техническая поддержка и доработка сайта
Ежемесячная поддержка сайта на длительной основе.
Корпоративный сайт, сделан коряво). При заинтересованности больше инф. дам.
В мес.возможен приблизтельно след. объем работ:
1. Разработать/прикрутить программный модуль по типу:
Фильтр по монетам по разным категориям (золото, серебро, изготовитель, цена) с возможности редактирования позиций, возможность "заказать монетку" (отправить сообщение, куда автоматом подставится артикул монеты).
2. До 10 мелких правок:
(изменить имейл в форме отправки сообщений, доработать калькулятор (или разработать заново - как удобней).
3. Добавить баннер на главной (где это не предусмотренно админкой)
4. Создать заявку (да 5ти полей)
5. Создать банер (джипег картинку, имиджи и текст, как правило есть готовые)
6. Добавить контент
--------------------
Можно брать как только программную часть, так и весь комплек поддержки с контентом, присылайте предложения.
Сотрудничество на длительной основе, оплата ежемесячно или поетапно.
-----------------
По всем вопросам, просьба контактировать с Еленой, айсикью: 380746490
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Есть вопрос на счет заставки на joomla!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Интересует верстка (нарезка из psd, примеры страниц прилагаются) сайта и программирование. Желательно сделать все на Joomla (или достойные альтернативы) Структура сайта (нумерация не по очереди): = Домашняя страница ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
При импорте записей в Wordpress, сервер ложится. Импортирую от 1000-2000 записей. Нужно наверно сделать скрипт который будет напрямую записывать в БД MSSQL Wordpress. Обращаться 365337825 - указать: Импорт XML для WordpressВеб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Требуется прикрутить смс оплату smscoin к скрипту теста (1 файл), желательно добавить оповещение мне на e-mail о том, что посетитель прошел тест (+5 usd).Завершен15 лет назад
1.Изменить код гугл аналитика встроенный в cms web-assyst, на представленный мною. 2.Прописать гугл аналитик выше других счетчиков.Завершен15 лет назад
- $50
Необходимо создать небольшую cms-граббер! Смысл скрипта: сграбить (на один раз) контент с сайта по категориям (прикольные icq статусы, урл дам) На одну созданную страницу выводится по 30 статусов Главная задача скрипта при ...Завершен15 лет назад
- $20
Работы на час, доработать форму смс-оплаты (php+ajax) - создать форму, настроить кодировку, вбить номера и префиксы.Завершен15 лет назад
- $50
Сделать флэш баннер 800х90. Тематика-военный камуфляж и снаряжение от www.ataka54.ruЗавершен15 лет назад
- $150
Необходим человек очень хорошо разбирающийся в ДЛЕ и его модах. Цель работы: установить и настроить сам двиг доработать несколько модов под сайт _ttp://dle-news.ru/modules/672-modul-ot-smscoin-modul-oplaty-dlya-perexoda-v.html _ttp://dle-news.ru/modules/241-v.i.p-serials-1.5.html настроить ...Закрыт15 лет назад