Инструкция по переносу базы на shopcms 3.1

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка136 просмотров

Нужна инструкция по переносу базы данных с Shopcms 3.0 RC2 на shopcms 3.1.

Тоесть какие поля изменить, удалить или добавить.

Саму базу для перестройки предоставить не могу поэтому нужны инструкции.

15 лет назад
den114
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров