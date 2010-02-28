Разместить текстовую информацию на сайте

Необходимо разместить текстовую информацию (порядка трех-семи тысяч знаков) на главной странице сайта при ограниченном пространстве. Главное требование, чтобы данный текст был доступен для индексирования поисковыми системами, в то же время видимым для посетителей, т.е. недопустимы такие вещи как нулевой размер шрифта, вывод текста за пределы экрана, display:none, и прочие серые методы.

Как вариант я предлагаю такие пути:

http://woweb.ru/load/107-1-0-682

http://woweb.ru/load/107-1-0-2686

http://woweb.ru/load/107-1-0-685

http://woweb.ru/load/107-1-0-681

http://forum.scripts.by/html-xhtml/563-marquee-i-google-chrome.html

http://www.ph4.ru/z-js_scroll_top.ph4

http://www.softtime.ru/forum/read.php?id_forum=4&id_theme=46662&page=49