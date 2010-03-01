Разработка системы статистики, аналог SmartLog

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок189 просмотров

Нужен сервис статистики сайтов, аналог публичных Smartlog,HotLog,Yandex.Metrika

основные требования

- PHP5 (c классами), JQuery (для наведения блеска), POSTGRESQL (Бд с хранимыми процедурами)

- статистика собирается и анализируется в реальном времени, бОльшая часть операций - хранимые процедуры POSTGRESQL

- модульность. Для добавления нового отчета достаточно в адмике добавить соотв. модуль.

- Отделение логики от шаблонов отчетов. Можно заменить отображение для любого модуля, при необходимости

- все отчеты как в Смартлоге, + дам еще некоторые свои отчеты

jQueryPHPPostgreSQL
14 лет назад
gandalf80
Вениамин 
44 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
42 отзыва

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