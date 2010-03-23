Необходим сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок345 просмотров

Необходим сайт - только программинг, подробности заинтересованным.

15 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

golinski
Михаил 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$250
10 дней
Грамотно,компетентно,быстро..+++++
Делали достаточно большой сайт-каталог. Работой и оплатой остался доволен.

Заявки фрилансеров

golinski
Михаил 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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