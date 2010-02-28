Система активной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок189 просмотров

Нужно сделать систему активной рекламы типа http://greenstree.ru/ и http://wmr.web-stil.info/

Все нужно автоматизировать так как работать будет простой пользователь. Все функции которые нужно будет сделать выложу. Жду предложений, отдаю предпочтение киевлянам.

15 лет назад
Dancerzt
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров