Система активной рекламы

Доброго времени суток леди и джентльмены! Хотелось бы узнать, сколько будет стоить создание проекта "ФАЙЛООБМЕННИКА" на подобии "http://filehoster.ru/", ну или "Рапиды", или "Депозита" и т.д. Вам виднее. Главное чтоб это было ...