Сделать администрируемую FLexBook

Задача в том, чтобы на каждую страницу FlexBook можно было бы из админки указать произвольный HTML файл.

Плюс сделать настраиваемое оглавление на первой странице.

В остальном все также как и в стандартном FlexBook - листание мышкой, за уголки, щелчком по уголку + нумерация страниц, как в книге.

Еще на каждой странице должна быть пиктогамма, по которой всплывает что-то типа контекстного меню с пере5чнем всех страниц (или оглавление всплывает - это надо подумать) - для перехода к произвольной странице.

FlexBook должна просто вставляться на сайт.