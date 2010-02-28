Нужен сервис статистики сайтов, аналог публичных Smartlog,HotLog,Yandex.Metrika основные требования - PHP5 (c классами), JQuery (для наведения блеска), POSTGRESQL (Бд с хранимыми процедурами) - статистика собирается и анализируется в реальном времени, бОльшая ...
Сделать администрируемую FLexBook
Задача в том, чтобы на каждую страницу FlexBook можно было бы из админки указать произвольный HTML файл.
Плюс сделать настраиваемое оглавление на первой странице.
В остальном все также как и в стандартном FlexBook - листание мышкой, за уголки, щелчком по уголку + нумерация страниц, как в книге.
Еще на каждой странице должна быть пиктогамма, по которой всплывает что-то типа контекстного меню с пере5чнем всех страниц (или оглавление всплывает - это надо подумать) - для перехода к произвольной странице.
FlexBook должна просто вставляться на сайт.
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