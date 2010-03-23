Нужен сервис статистики сайтов, аналог публичных Smartlog,HotLog,Yandex.Metrika основные требования - PHP5 (c классами), JQuery (для наведения блеска), POSTGRESQL (Бд с хранимыми процедурами) - статистика собирается и анализируется в реальном времени, бОльшая ...
Joomla 1.5.15 - добавление полей в материалы.
Доброго времени суток леди и джентльмены!
Имеется сайт на: joomla 1.5.15
Редактор: JCE
Необходимо:
Добавить в стандартную joomla поля для создания новых материалов. Имеются несколько категорий, под которые нужно сделать свой редактор.
Требование (пример):
1. Категория "Компьютер" - должны быть поля:
а) Название
б) оригинальное название
в) Производитель
г) Год
д) Совместимость
е) Серийник
ж) Описание
з) Дополнительная информация
и) Скриншот 1
к) Скриншот 2
л) Скриншот 3
м) Купить (гиперссылка "вставка кода") 1
н) Купить (гиперссылка "вставка кода") 2
о) Купить (гиперссылка "вставка кода") 3
п) Скачать (гиперссылка "вставка кода") 1
р) Скачать (гиперссылка "вставка кода") 2
с) Скачать (гиперссылка "вставка кода") 3
2. Категория "Фильмы" - должны быть поля:
а) Название
б) оригинальное название
в) Производитель
г) Страна
д) Год
е) Режиссер
ж) В ролях
з) Продолжительность
и) Формат
к) Описание
л) Дополнительная информация
м) Скриншот 1
н) Скриншот 2
о) Скриншот 3
п) Купить (гиперссылка "вставка кода") 1
р) Купить (гиперссылка "вставка кода") 2
с) Купить (гиперссылка "вставка кода") 3
т) Скачать (гиперссылка "вставка кода") 1
у) Скачать (гиперссылка "вставка кода") 2
ф) Скачать (гиперссылка "вставка кода") 3
Вышеизложенное, это пример. Всего категорий 5-6. Одно из важных частей состоит в том, чтоб поля "Купить" и "Скачать" были доступны только зарегистрированным пользователям.
Бюджет: Ваша цена, за Ваш труд!
С глубоким уважение,
С.П.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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