Joomla 1.5.15 - добавление полей в материалы.

Доброго времени суток леди и джентльмены!

Имеется сайт на: joomla 1.5.15

URL: http://www.runetnews.com

Редактор: JCE

Необходимо:

Добавить в стандартную joomla поля для создания новых материалов. Имеются несколько категорий, под которые нужно сделать свой редактор.

Требование (пример):

1. Категория "Компьютер" - должны быть поля:

а) Название

б) оригинальное название

в) Производитель

г) Год

д) Совместимость

е) Серийник

ж) Описание

з) Дополнительная информация

и) Скриншот 1

к) Скриншот 2

л) Скриншот 3

м) Купить (гиперссылка "вставка кода") 1

н) Купить (гиперссылка "вставка кода") 2

о) Купить (гиперссылка "вставка кода") 3

п) Скачать (гиперссылка "вставка кода") 1

р) Скачать (гиперссылка "вставка кода") 2

с) Скачать (гиперссылка "вставка кода") 3

2. Категория "Фильмы" - должны быть поля:

а) Название

б) оригинальное название

в) Производитель

г) Страна

д) Год

е) Режиссер

ж) В ролях

з) Продолжительность

и) Формат

к) Описание

л) Дополнительная информация

м) Скриншот 1

н) Скриншот 2

о) Скриншот 3

п) Купить (гиперссылка "вставка кода") 1

р) Купить (гиперссылка "вставка кода") 2

с) Купить (гиперссылка "вставка кода") 3

т) Скачать (гиперссылка "вставка кода") 1

у) Скачать (гиперссылка "вставка кода") 2

ф) Скачать (гиперссылка "вставка кода") 3

Вышеизложенное, это пример. Всего категорий 5-6. Одно из важных частей состоит в том, чтоб поля "Купить" и "Скачать" были доступны только зарегистрированным пользователям.

Бюджет: Ваша цена, за Ваш труд!

С глубоким уважение,

С.П.