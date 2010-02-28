Нужен сервис статистики сайтов, аналог публичных Smartlog,HotLog,Yandex.Metrika основные требования - PHP5 (c классами), JQuery (для наведения блеска), POSTGRESQL (Бд с хранимыми процедурами) - статистика собирается и анализируется в реальном времени, бОльшая ...
Drupal hierarchicaL select доработка
Проект:
в реализованном механизме добавления марки-модели есть ошибка:
при добавлении несуществующей марки и модели авто - у ноды отсутствует связь с данными терминами таксономии. вернее изначально они есть, но при любом изменении ноды они сбиваются.
подробности в личку.
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