Drupal hierarchicaL select доработка

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Закрыт1 заявка129 просмотров

Проект:

autosale.ae

в реализованном механизме добавления марки-модели есть ошибка:

при добавлении несуществующей марки и модели авто - у ноды отсутствует связь с данными терминами таксономии. вернее изначально они есть, но при любом изменении ноды они сбиваются.

подробности в личку.

Drupal
15 лет назад
raspytnik
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
20 отзывов

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Нет заявок фрилансеров