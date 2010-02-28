Здравствуйте. Нужно сделать точные копии след. элементов vndesign.ru точно такую же шапку с фотографиями (включая эффекты). vndesign.ru/Spalnua.html и точно такое же flash портфолио. Фотографии и макет сайта предоставлю. P.S. Пожалуйста, напишите сразу ...
Граббер сайта
Надо отграбать простенький сайтик, все подборобности через асю.
Пишите вашу асю
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