Парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок252 просмотра

Нужно периодически парсить http://forexsystems.ru/realtime.php и собирать новые сообщения.

Скрипт будет запускаться по крону. Спарсенные сообщения необходимо складывать в таблицу materials, она имеет такую структуру:

id | title | small_descr | full_descr | link_sourse | date_material(varchar) | date_add(varchar)

title - заголовок темы, small_descr - текст сообщения, link_sourse - ссылка на сообщение на форуме, date_material - дата сообщения, date_add - дата добавления записи.

Если есть вопросы - пишите в PM

цена/сроки

15 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

butuzov
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Очень быстро справился с заданием и предложил сразу готовый вариант. Дал дельный совет. Спасибо. Рекомендую.
Четко сработал. принял, по делу прокоментировал попросил улучшить. предложил оплатить сразе без теста, на что мы не пошли. =). в моем коде разобрался и смог самостоятельно все применить. Удачи вам Юрий!

Заявки фрилансеров

butuzov
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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