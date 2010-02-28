Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Требуется написать или дополнить уже имеющийся у ВАС граббер для dle. Граббер (парсер) может быть примитивным, но функциональным должен уметь грабить видео с 3 тубов. Желательно, чтобы ...
Парсер
Нужно периодически парсить http://forexsystems.ru/realtime.php и собирать новые сообщения.
Скрипт будет запускаться по крону. Спарсенные сообщения необходимо складывать в таблицу materials, она имеет такую структуру:
id | title | small_descr | full_descr | link_sourse | date_material(varchar) | date_add(varchar)
title - заголовок темы, small_descr - текст сообщения, link_sourse - ссылка на сообщение на форуме, date_material - дата сообщения, date_add - дата добавления записи.
Если есть вопросы - пишите в PM
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